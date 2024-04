Jovem ataca a amiga com água quente e óleo por ciúmes do ex-namorado Suspeita soube que o ex-namorado mandou uma mensagem para a amiga dela e planejou o ataque

Emanuelle, de 18 anos, foi presa após jogar água quente com óleo na amiga por ciúme. Assim que os agentes chegaram perto da casa da suspeita, que fica em uma comunidade, diversos tiros foram disparados. A polícia recuou e, no dia seguinte, Emanuelle resolveu se entregar. Segundo as investigações, Maria Eduarda, de 17 anos, foi atraída para uma emboscada. Ela teve queimaduras de terceiro grau e chegou a ficar 15 dias internada na UTI. Emanuelle planejou o crime depois de descobrir que o ex-namorado dela enviou uma mensagem para a amiga. O caso vem do Rio de Janeiro.