Jovem de 17 é encontrado morto em fábrica desativada no interior de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O corpo de um jovem de 17 anos foi encontrado enterrado no terreno de uma fábrica desativada, no interior de São Paulo. A família de Igor recebeu uma denúncia anônima e foi até o local indicado. O adolescente morador de Santa Branca estava desaparecido desde o dia 8 de fevereiro. Ele era pai de uma bebê de apenas quatro meses e segundo informações, o jovem teria avisado a namorada que iria para casa, onde morava com a mãe e as irmãs. A polícia tenta descobrir o que teria acontecido com Igor.