Jovem de 19 anos desaparece após ser inocentado pelo tribunal do crime

Um jovem de 19 anos está desaparecido há mais de duas semanas, e o pai do rapaz teme que o filho tenha sido vítima do "tribunal do crime" em Santana de Parnaíba, na grande São Paulo. Em maio do ano passado, Jhonata foi acusado pela própria mãe de ter abusado da irmã dele, uma menina de 8 anos. O nome dele chegou até o crime organizado, que levou o rapaz ao tribunal paralelo. Jhonata ficou um dia desaparecido, enquanto era julgado pelos criminosos. Ele acabou sendo inocentado e solto pelos bandidos. Um exame comprovou que a menina não sofreu violência sexual, só que Jhonata sumiu novamente, após jogar futebol com os amigos. Edvaldo, pai do rapaz, tem medo de que o filho tenha sido novamente julgado, só que dessa vez com a sentença de morte.