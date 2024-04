Jovem de 20 anos e sua filha são baleadas por homem enfurecido com término A filha foi atingida de raspão e passa bem; a jovem levou seis tiros e está em estado grave

Em Caieiras, na Grande São Paulo, um homem invadiu uma casa e atirou contra sua ex-namorada e a filha dela. Brendon, de 26 anos, ficou enfurecido com Maria Clara, de 20 anos, após ela terminar o relacionamento com ele e se negar a passar a virada de fim de ano na praia com o suspeito. Maria Clara foi atingida por seis disparos e socorrida ao hospital; ela está em estado grave. A filha foi atingida de raspão, mas passa bem. O caso é investigado como tentativa de feminicídio, e Brendon, que fugiu, é procurado pela polícia.