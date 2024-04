Jovem é internada após ser atacada com 30 golpes de faca; namorado é o principal suspeito

Alto contraste

Monica, de 22 anos, está internada depois de ter sido atacada com golpes de faca no Parque São Lucas, em São Paulo. No dia do crime, ela foi com uma amiga comer um lanche e quando voltou para casa, Willians, de 40 anos, teria acusado a jovem de traição e partido para cima dela. Em áudios enviados à irmã, Monica diz que não vai para casa da mãe porque foi agredida. Momentos depois, o casal teria voltado a discutir e Monica teria sido atacada pelo namorado com 30 golpes de faca. A jovem se fingiu de morta e Willians teria fugido do local. Monica saiu do apartamento para pedir ajuda e foi socorrida pelos vizinhos que ouviram os gritos de socorro. Agora, a jovem deve passar por cirurgia.