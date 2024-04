Jovem em carro de luxo é rendido e sequestrado na cidade de Guarulhos (SP)

Alto contraste

Jovem, de 22 anos é sequestrado em plena luz do dia em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima está na calçada saindo de um centro de treinamento. Quando a vítima atravessa a rua e se aproxima do carro avaliado em quase 700 mil reais acontece a abordagem. Dois criminosos encapuzados, usando coletes à prova de balas e vestindo roupas pretas colocam a vítima no chão. Prendem as mãos dele para trás. A vítima, segundo a polícia foi libertada na Rodovia Fernão Dias, na região da zona norte de São Paulo.