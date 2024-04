Jovem mãe de 19 anos chega ao hospital desacordada e morre; ex-companheiro é o principal suspeito

Alto contraste

Em Porto Feliz, interior de São Paulo, Juliana, uma jovem mãe de 19 anos deu entrada no hospital desacordada, com hematomas no pescoço. Mais tarde, ela não resistiu e morreu. Carlos, seu ex-companheiro, foi quem a levou ao pronto-socorro juntamente do sogro. Quando foram orientados a aguardar a polícia para explicar o caso, os dois sumiram. A família de Juliana revelou que Carlos sempre teve comportamento agressivo, além de ser muito ciumento; o que levou à separação dos dois. No dia da morte, Juliana teria se encontrado com o ex para cobrar a pensão da filha de nove meses que tiveram.