Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Ubá, na zona da mata mineira, um jovem de 20 anos matou o tio se escondeu debaixo da cama da mãe na hora da prisão. O suspeito matou Adilson, de 48 anos, por ciúme da namorada. De acordo com a investigação, o jovem foi até a casa do tio que morava no mesmo terreno, o chamou e quando o tio saiu, ele o atacou com um facão.