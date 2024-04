Jovem que matou adolescente durante um roubo a residência continua foragido

Alto contraste

A polícia procura pelo homem que atirou e matou o adolescente Kayke, de 15 anos. O crime aconteceu, em Cotia, região metropolitana de São Paulo em dezembro do ano passado. De acordo com a polícia, o imóvel foi invadido por três criminosos. Um deles era vizinho de Kaike, pela primeira vez, depois da morte do filho, os pais de Kaike resolveram falar. João e o vizinho Paulo foram presos pouco depois do crime, reconhecidos pelas vítimas. O Matheus continua foragido e a polícia acredita na participação de um outro suspeito ainda não identificado. Depois da morte do adolescente, a família não aguentou voltar para a casa onde tudo aconteceu e foi morar de aluguel em outro endereço.