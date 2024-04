Jovem que matou lutador de MMA foi preso no Rio de Janeiro Diego Braga queria recuperar sua moto roubada, mas teria sido confundido com milicianos

Um homem de 18 anos foi preso pelo assassinato do lutador de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos. O atleta foi encontrado morto depois de tentar recuperar a moto que tinha sido roubada. Imagens de câmeras de segurança flagraram o roubo. De acordo com a polícia, na delegacia, Tauã contou que Diego foi até o local onde a moto roubada estava para recuperar o veículo. No entanto, quando os bandidos pegaram o celular do lutador, viram que ele tinha contatos de milicianos. Diego foi treinador de grandes nomes da luta, como Anderson Silva e os irmãos Minotouro e Minotauro.