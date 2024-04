Jovem tenta terminar relacionamento e acaba esfaqueada pelo namorado Ela foi agredida a socos e depois atacada com uma faca

Uma mulher foi agredida e assassinada pelo namorado ao tentar terminar o relacionamento. Mariane e o namorado saíram juntos para curtir o carnaval, tudo parecia bem até a volta para casa. Ainda dentro do carro, eles começaram a discutir, pois ela queria terminar o namoro e foi agredida com socos. Não satisfeito, o rapaz pegou uma faca e golpeou a jovem 32 vezes. Ela é levada para o hospital e consegue relatar o que aconteceu para a polícia, mas não resistiu à cirurgia e morreu. O agressor fugiu, mas no dia seguinte, ligou para a polícia, se apresentou e confessou o crime.