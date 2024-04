"Justiceiro misterioso": homem que salvou ex-sogra de ataque do ex-marido fala pela primeira vez

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta encontrou o justiceiro misterioso que salvou a vida de uma mulher durante uma tentativa de feminicídio em Carapicuíba, na grande São Paulo. O personal trainer, Valdemir, de 37 anos, não pensou duas vezes antes de defender a ex-sogra, Cristina, de 39 anos, do ex-marido dela. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que César, de 41 anos, ataca a vítima com golpes de faca. Valdemir desce a rua correndo e atira contra César, que cai ferido e morre no local. Cristina foi socorrida ao hospital com pelo menos sete ferimentos pelo corpo e passa bem. Ela foi atacada no momento em que buscava o filho, de 14 anos, na casa do pai, que não devolveu o menino na data combinada. Cristina e César ficaram juntos por 14 anos e estavam separados há algum tempo. A vítima já havia pedido quatro medidas protetivas contra o ex-companheiro, que, segundo ela, sempre foi agressivo. Para a polícia, Valdemir, que é CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) agiu em legítima defesa de terceiros. Hoje (23), Cristina reencontrou o ex-genro, que salvou a vida dela.