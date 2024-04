Latrocínio ou crime encomendado? Empresário é assassinado dentro de casa após família ser mantida refém

Alto contraste

Em Cabreúva, no interior de São Paulo empresário dono de casa de shows é assassinado dentro de casa após família ser mantida refém. Marcelo tinha 49 anos, e depois de anos trabalhando em uma grande empresa, resolveu abrir uma casa de shows que começava a prosperar. Com a renda, construiu a casa própria, onde morava com a esposa e os dois filhos, de 20 e 14 anos. Depois de mais uma noite de trabalho, a esposa sai um pouco antes da casa de shows e vai embora. Quando chega em casa, é rendida por quatro assaltantes, que a mantém refém junto com os filhos, dentro do quarto. Eles queriam o dinheiro que a família guardava em casa. Marcelo chega um pouco depois e não desconfia do assalto. Ao entrar em casa, é baleado na nuca por um dos bandidos.