Líder comunitário é executado em área de disputa entre facções

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um líder comunitário foi morto a tiros em restaurante no Rio de Janeiro. Marlon, de 30 anos, conhecido como "Marlon Alemão" era presidente da associação Gardênia Azul. De acordo com as investigações, a principal hipótese é de execução. A polícia acredita que a morte tenha relação com o trabalho que a vítima exercia na comunidade, área disputada pela milícia e pelo tráfico de drogas.