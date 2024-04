Lutador é morto após reagir a assalto em SP; ele trabalhava na hora do crime De acordo com a família, esse foi o quarto assalto sofrido pela vítima em um ano

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um lutador de muay thai, que dava aulas para crianças carentes em projetos sociais, foi assassinado após reagir a assalto. Glauber também trabalhava em uma empresa de instalação de fibra ótica e era exatamente isso o que ele fazia na marginal tietê quando foi abordado pelo assaltante que estava de moto e com uma mochila usada por entregadores de aplicativos. O lutador reagiu e começou a brigar com o suspeito que fez vários disparos contra Glauber. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Durante o enterro do lutador, parentes e amigos se revoltaram com a violência e pediram justiça para o caso, já que o suspeito ainda não foi identificado. De acordo com a família, esse foi o quarto assalto sofrido por Glauber em um ano.