Mãe de seis filhos é morta por bala perdida durante tiroteio no litoral de SP

No litoral de São Paulo, Edneia, mãe de seis filhos, foi morta por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Ela estava no banco de uma praça, conversando com uma amiga, quando começou o tiroteio. Edneia teria sido atingida no momento em que os policiais revidaram, após os criminosos ignorarem uma ordem de parada e abrirem fogo contra os agentes. Ainda não se sabe de onde veio a bala; os agentes afirmam que o tiro fatal não foi da polícia, mas a família da vítima discorda.