Mãe e filha morrem afogadas durante temporal no interior de São Paulo

Em Limeira, mãe e filha morreram afogadas em uma enxurrada nesta quinta-feira (19). Com alerta de temporais, o estado de São Paulo já está sofrendo as consequências do grande volume de água previsto. O tenente Maxwel da Defesa Civil deu os detalhes sobre o ocorrido.