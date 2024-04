Mais um PM é atacado e baleado em SP; suspeito já teria atirado em um agente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, mais um policial militar foi atacado e baleado em serviço. O soldado Robson foi atingido por vários disparos enquanto seguia para uma ocorrência de roubo de carga. Ele e a equipe foram recebidos a tiros pelos criminosos armados. O PM foi baleado na região da cabeça, foi socorrido pelo helicóptero águia da Polícia Militar e encaminhado ao hospital das clínicas, onde passa por cirurgia. Já o suspeito baleado chegou a ser socorrido para o pronto-socorro do hospital geral do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O restante da quadrilha conseguiu escapar. O criminoso que teria atirado foi liberado no começo da semana pela justiça e agora é procurado.