Manicure pede ajuda para as amigas após ser agredida pelo marido e acaba morta

Janaína, de 29 anos, foi assassinada a tiros pelo marido, Sérgio, de 36 anos, em um posto de combustíveis em Campinas, no interior de São Paulo. No dia do crime, a manicure ligou para duas amigas e disse que havia sido agredida durante uma discussão dentro de casa. Janaína pediu para encontrá-las em um posto, já que estava ferida e precisava de ajuda. Assim que as amigas chegaram ao local, Sérgio também apareceu e atirou pelo menos 3 vezes contra a esposa. As amigas ainda tentaram impedir o crime, mas Sérgio estava determinado em acabar com a vida da manicure. O casal estava junto há 15 anos. Depois do crime, Sérgio fugiu e agora é procurado pela polícia.