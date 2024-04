Manicure recebe bilhete misterioso com bombons envenenados e depois é internada em estado grave

Alto contraste

Em São Paulo, uma manicure recebeu um bilhete misterioso com bombons envenenados e dias depois foi internada em estado grave. Alliny, de 28 anos saiu para aproveitar a noite com o ex-namorado, Aenilson de 40 anos. Para a família de Alliny, ele alegou que os dois tinham bebido e estavam curtindo, quando ela começou a passar mal. A manicure foi levada para o hospital, onde permanece internada em coma. Nos exames, os médicos identificaram chumbinho no sangue dela, ou seja, a jovem foi envenenada. O ex-namorado é acusado pela família de Alliny de ter enviado o chocolate para matá-la e por ter feito algo com ela no dia que ela entrou em coma. Para a polícia, ele não é considerado suspeito.