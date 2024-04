'Marcola do Amazonas' é assassinado a tiros na frente de uma creche em Santa Catarina Segundo as investigações, ele teria fugido do Amazonas após trocar de facção criminosa

Imagens de câmeras de segurança mostram quando marcos, de 45 anos, sendo assassinado em frente a uma creche. Ele estacionou o carro para a mulher e a filha dele descerem do veículo e entrarem na creche. Enquanto isso, um outro carro apareceu e para no meio da rua, dois criminosos armados desceram do veículo e atiram contra Marcola. Dois tiros atingiram uma mulher e uma criança, que estavam em frente a creche. Ele morava com a família há poucos meses em Indaial, Santa Catarina. Segundo as investigações, ele teria fugido do Amazonas após trocar de facção criminosa. “Marcola” tinha um mandado de prisão por homicídio e estava foragido da justiça.