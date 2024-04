Alto contraste

Em Salinas, no interior de Minas Gerais, um matador de aluguel foi assassinado pelo homem que o contratou para executar a própria esposa. Segundo as investigações, o assassino teria cometido o crime por estar sendo extorquido pela vítima antes mesmo de fazer o "serviço". O crime foi solucionado depois que a família da vítima recebeu um áudio dele mencionando o nome do homem que o contratou.