Mecânico mata cliente que reclamou de conserto do carro

No Rio de Janeiro, câmeras flagraram o momento em que um mecânico matou um cliente após ele reclamar do conserto de carro. Thiago, de 37 anos, tinha deixado o veículo para arrumar na oficina mecânica do Vitor. O carro ficou lá por quatro meses e apresentou problemas logo que Thiago deixou a oficina. Revoltada, a vítima voltou ao local empurrando o próprio carro e uma discussão começou. No meio da confusão, Vitor sacou uma arma e disparou cinco vezes contra a vítima. O mecânico não está preso.