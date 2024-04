Medo e tristeza: mulher rompe casamento de 30 anos e teme o pior após ameaças frequentes do ex-marido Ele manda vários áudios por dia dizendo que vai matá-la

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um ex-marido não aceita fim do casamento e passa ameaçar a ex-mulher em São Paulo. Após a separação, Kelly passou a morar na capital, já Weliston continuou em São José da Lapa, cerca de 600 km de distância. Kelly viveu com o homem por 30 anos. Quando ela decidiu separar, há dois anos, Weliston começou a ameaçá-la. Agora, ele manda vários áudios por dia dizendo que vai matá-la, vai fazê-la sofrer. Quando ela começou um novo relacionamento, as ameaças pioraram e até o novo namorado começou a ser perseguido por Weliston.