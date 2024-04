Melhor amiga de enfermeira assassinada revela que ela vivia um namoro conturbado

Alto contraste

A polícia prendeu o principal suspeito de matar a enfermeira Íris e abandonar o corpo em uma mata coberto com cal em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. Cleilton é o ex-namorado da enfermeira e os policiais pularam o muro da casa dele para fazer a prisão. O Cidade Alerta conversou com a melhor amiga de íris, que revelou um relacionamento conturbado. Íris, inclusive, pensou em sair do país durante a gravidez.