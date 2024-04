Alto contraste

O melhor amigo do chefe de uma facção foi morto a tiros dentro da própria loja em Teresina, no Piauí. Os suspeitos teriam procurado pelo líder da facção, um rival do PCC, mas não encontraram. Revoltados, eles decidiram ir até a loja deste amigo e tirar a vida dele. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento flagraram toda ação. Um dos suspeitos já foi preso.