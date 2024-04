Membro do PCC é executado durante 'saidinha temporária'; ele estava chegando em casa O homem seria um antigo tesoureiro da facção

Um membro do PCC foi executado a tiros de fuzil em chácara de família em Atibaia, interior de São Paulo. Luiz dos Santos Rocha seria um antigo tesoureiro da facção, e havia acabado de sair do presídio na 'saidinha temporária', quando foi assassinado. Essa não é a primeira vez que Luiz sofre uma tentativa de homicídio. Há um ano, ele foi surpreendido, quando saía de casa e só não morreu porque a mulher dele reagiu. Os investigadores, agora, tentam localizar os criminosos que executaram o membro do PCC.