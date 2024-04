Menino de 6 anos desaparece no Rio de Janeiro; família suspeita de sequestro Segundo a família, um estrangeiro que jogava bola com ele e mais três crianças pode ter levado o garoto

Édson Davi, de 6 anos, desapareceu enquanto brincava com outras duas crianças na praia da Barra da Tijuca (RJ). O menino estava próximo à barraca onde o pai trabalha. A família acredita que ele foi levado por um estrangeiro que estava jogando bola com as três crianças.