Mistério em Guarulhos: mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa com sinais de violência Uma tesoura suja de sangue foi encontrada, mas não há rastros de suspeitos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mãe e filha foram encontradas mortas misteriosamente dentro da própria casa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Um vizinho, que divide o mesmo quintal, encontrou as duas sem vida. Shirley, de 53 anos, e Geovanna, de apenas 15, tinham sinais de violência. Uma tesoura suja de sangue foi encontrada, mas não há rastros de suspeitos. Segundo a vizinhança, outro filho de Shirley também morava na casa. Na hora do crime, ele não estaria no local. Shirley fazia "bicos" e não dizia ter inimigos ou dívidas.