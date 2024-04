Mistério em Holambra: Polícia faz buscas por suspeito de matar namorada 28 anos mais nova Ela foi encontrada morta sem roupas e com marcas de agressão na casa do homem

Polícia faz buscas por suspeito de matar namorada 28 anos mais nova em Holambra, interior de São Paulo. Vanessa, de 31 anos, foi encontrada morta sem roupas e com marcas de agressão na casa do homem de 59 anos. De acordo com a polícia, o suspeito teria ligado para uma vizinha dizendo que tinha brigado com Vanessa e precisava de uma ambulância. Ao chegar ao local, a mulher já estava sem vida e o suspeito não estava mais lá. Imagens de uma câmera de segurança mostra última imagem do suspeito pela região, ele passa pela estrada de terra que leva ao sítio dentro de um carro prata.