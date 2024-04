Mistério em SP: jovem é encontrado morto em canavial após quatro dias desaparecido Ele foi visto caminhando ao lado de um rapaz no dia do sumiço

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diogo, de 18 anos, foi encontrado morto em um canavial. Ele estava desaparecido há quatro dias, e imagens de câmeras de segurança flagraram o jovem caminhando ao lado de um rapaz no dia do sumiço. Antes, ele foi visto jogando taco com os amigos. O corpo de Diogo foi encontrado pelo primo em avançado estado de decomposição na zona rural de santa Ernestina, no interior de São Paulo. A polícia já identificou e pediu a prisão de um suspeito de ter cometido o crime, mas a motivação ainda é um mistério.