Mistério: homem é baleado e morto na frente da esposa e do filho quando chegava em casa

Um homem foi baleado e morto na frente da esposa e do filho quando chegava em casa, no litoral de São Paulo. Imagens das câmeras de segurança da região registraram toda a ação do criminoso. Dejon, de 43 anos, tinha nacionalidade eslovena e estava de bicicleta, quando foi surpreendido pelo criminoso. O assassino atira e o esloveno cai no chão. De acordo com a Polícia Militar, o atirador se escondeu atrás de um carro, esperou a aproximação da família e, em seguida, disparou diversas vezes na direção do estrangeiro. A vítima chegou a ser socorrida e levada pelo SAMU a um hospital da região, mas não resistiu e morreu. O criminoso, que estava de máscara, fugiu do local. Testemunhas disseram que o suspeito entrou em um carro e fugiu.