Mistério no Rio de Janeiro: corpo de comentarista esportivo é encontrado dentro de carro

Um comentarista esportivo foi morto com golpes de faca e corpo abandonado na rua no Rio de Janeiro. O corpo de Mauro estava dentro de um veículo quando foi encontro por moradores da região. Os bombeiros ainda foram chamados mas quando chegaram ao local o homem já tinha morrido, e agora, a polícia investiga a motivação do crime. Segundo testemunhas, ele teria brigado no trânsito antes de ser assassinado.