Motorista de van escolar é assassinada pouco antes de buscar os alunos

Uma motorista de van escolar foi baleada e morta quando se preparava para trabalhar, na manhã de hoje (8). Rosemary tinha 49 anos e vivia na zona norte de São Paulo. O ex-marido dela, Luis Carlos, é apontado como o autor do crime. Assim que chegou ao local do assassinato, a Polícia Militar descobriu que a vítima já tinha solicitado medida protetiva de urgência contra o ex. Em novembro do ano passado ela relatou ter sido agredida e ameaçada por Luis. Uma equipe foi até o endereço do homem e o encontrou morto, também vítima de um disparo de arma de fogo. A suspeita é a de que Luis Carlos atirou em si mesmo após matar a ex. Eles tiveram juntos uma filha, que hoje tem 15 anos.