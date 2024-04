Motorista suspeito de matar homem em moto de luxo é preso em SP

Alto contraste

A polícia acaba de prender o motorista suspeito de matar um homem que estava em uma moto de luxo durante uma briga de trânsito. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Estevão desce do carro, tira uma chave de fenda do bolso de trás da calça, e começa a atacar Anderson, de 37 anos. Após o ataque, o motorista voltou para o carro e fugiu do local do crime. A confusão teria começado momentos antes, quando o motorista atropelou Anderson e a esposa dele. O caso aconteceu no bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo.