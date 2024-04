Mulher cai em emboscada armada pela família do ex-marido e é espancada Mãe do ex-marido da vítima a atraiu com uma ligação pedindo que ela viesse buscar dinheiro da pensão

Uma mulher foi atraída para uma emboscada e acabou agredida pelo ex-companheiro. A vítima tem uma filha de 3 anos com o agressor, chamado Roney. Ela recebeu uma ligação da mãe do ex, que a convidou pra ir até a casa dela receber o dinheiro da pensão. No local, a vítima foi espancada por Roney e uma irmã dele. Os dois acabaram presos. O caso aconteceu em Goiás.