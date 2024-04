Mulher cobra pagamento da pensão alimentícia para o filho e acaba morta pela namorada do ex-marido

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher foi morta pela atual namorada do ex-marido em Curitiba, no Paraná. O motivo do crime seria a cobrança do pagamento de pensão. Patrícia, de 46 anos, foi surpreendida pelos dois em casa. Imagens de câmera de segurança mostram o casal passando em direção à casa da vítima. Depois o ex-marido de Patrícia aparece nas imagens com outra roupa. Testemunhas contaram que depois do crime os suspeitos tentaram se misturar no meio da população que se aglomerou na porta da casa de Patrícia, mas acabaram reconhecidos.