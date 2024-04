Mulher contrata membros de facção para assustar ex-marido que a agredia Ex-marido gravou o momento em que foi atacado quando andava de moto com a atual namorada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cansada de colecionar boletins de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica, uma mulher contratou integrantes de uma facção criminosa para dar um ‘susto’ nele. Ela emprestou o próprio carro para os criminosos. Um vídeo mostra o momento em que, de dentro do veículo, tiros são disparados. O ex-marido estava em uma moto com a atual namorada e gravou toda a ação. O caso aconteceu no Paraná.