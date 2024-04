Mulher é atacada pelo ex-companheiro e homem misterioso mata o agressor a tiros

Alto contraste

Ex-companheiro tenta matar mulher e é morto por homem misterioso em Carapicuíba, na grande São Paulo. Cristina, de 49 anos, foi até a casa do ex, César, de 41 anos, para buscar o filho do casal. Imagens de câmeras de segurança mostram quando ela é atacada com golpes de faca. Um homem, que estava próximo ao local, presenciou a cena e atirou contra césar, que morreu no local. Cristina foi socorrida, passou por cirurgia e está internada. O homem misterioso fugiu e disse que vai se apresentar na delegacia na segunda-feira (22). A polícia acredita que ele agiu em legítima defesa de terceiro.