Mulher é atropelada e morta por motorista sem habilitação; menina de 3 anos também se feriu

Uma câmera de segurança registrou um grave acidente que terminou com uma mulher morta, além de uma menina de 3 anos e outra mulher feridas em Embu das Artes, na grande São Paulo. A condutora do veículo não tinha carteira de habilitação, ela foi levada pelo irmão para aprender a dirigir quando tudo aconteceu. Rosemeire chegou a ser socorrida, mas morreu ao chegar no hospital, ela tinha 54 anos. A motorista foi liberada por ter prestado socorro às vítimas e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa.