Mulher é presa após confessar que matou o marido; ele tinha ferimentos de faca

Uma mulher foi presa após confessar que matou o marido em Sumaré, no interior de São Paulo. Foi a própria Júlia quem ligou para a polícia. No primeiro momento ela alegou que Denner já havia chegado da rua ferido. Ele tinha ferimentos provocados por uma faca. Uma amiga da mulher estava no imóvel e confirmou essa versão aos policiais, só que, a caminho da delegacia, a amiga da assassina decidiu contar que Júlia havia matado o marido. A suspeita tinha manchas de sangue nos braços e acabou admitindo o que fez. Ela alegou que cometeu o crime porque foi agredida por Denner. Já a mãe dele, que conversou com a nossa reportagem, diz que a nora era muito ciumenta, e acredita que Júlia tenha feito isso por achar que Denner estaria voltando para uma ex. O filho do casal, um menino de 8 meses de vida, estava no imóvel quando tudo aconteceu.