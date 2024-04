Mulher joga óleo quente nas partes íntimas do ex-companheiro e é solta pela polícia

Alto contraste

De acordo com as investigações, a mulher invadiu a casa do ex-companheiro, esquentou uma panela de óleo quente e jogou o líquido nas partes íntimas e na barriga do homem, que sofreu queimaduras de segundo grau e vai ficar pelo menos dois meses internado. A família da vítima está revoltada, já que a suspeita ficou menos de 24 horas presa. O caso aconteceu em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).