Mulher que matou jovem de 23 anos por ciúmes é encontrada e presa em SP

Depois de quase três anos foragida, foi presa a mulher que assassinou, Karolzinha, uma jovem de 23 anos com 4 tiros no rosto. Um crime que teve grande repercussão em 2020. Nayara, que tem 26 anos, foi encontrada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Apesar de usar documento falso, as características da assassina, muito divulgadas nas redes sociais durante todo esse tempo, ajudaram a polícia na identificação. Ela não ofereceu resistência e disse que matou Karol por ciúmes, já que a vítima teria se envolvido com o marido dela naquela época.