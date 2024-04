Mulher suspeita de matar o marido com golpes de faca e fugir com as filhas se entrega para a polícia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Se entregou em São Paulo, a mulher suspeita de matar com golpes de faca o marido e fugir com as três filhas. Vizinhos teriam escutado uma discussão e na sequência encontraram João Paulo com ferimentos no pescoço. Uma ligação da família de Jhonny com Patrícia, mostra ela debochando da morte do companheiro, dizendo que "todo mundo morrerá um dia". Porém, segundo parte dos vizinhos, Jhony era um rapaz agressivo, que tinha histórico de violência doméstica contra patrícia e problemas com álcool. No domingo, a confusão fatal teria começado após Jhony chegar em casa sob efeitos de drogas, ficando mais de 24 horas longe. Segundo Patrícia, ele a ameaçou com uma faca e quando ela conseguiu pegar a arma, acabou escorregando o braço e tirando a vida do marido. O casal era casado há 11 anos e tinham duas filhas juntos.