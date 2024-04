Mulher suspeita do padrão de vida do irmão e da cunhada e descobre que eles aplicam golpe pela internet O casal estava se passando por pais de uma criança doente para arrecadar dinheiro nas redes sociais

No Rio de Janeiro, mulher desconfia da mudança do padrão de vida do irmão e da cunhada e descobre que eles estavam se passando por pais de uma criança doente para arrecadar dinheiro nas redes sociais. Luiz, de 33 anos, e a companheira tainara, de 24, passaram a ter uma vida de luxo. Hotéis caros, restaurantes chiques e celular de última geração. A irmã achou estranho e decidiu ver como eles estavam sustentando a nova vida, foi quando ela descobriu que o casal arrecadou 40 mil reais se passando por pais de uma criança que teria um câncer na região dos olhos.