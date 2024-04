Mulher tenta fugir do marido e acaba morta no meio da rua; câmeras de segurança flagraram o crime

Alto contraste

Uma mulher de 42 anos tentou fugir do marido e foi assassinada em Serra, no Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança mostram quando Joilson ataca a Joilza, com golpes de faca no meio da rua. Testemunhas que passavam no local tentaram defender a vítima e partiram para cima do suspeito. Ele fugiu a pé, foi localizado e preso. Imagens de uma câmera acoplada no uniforme de um policial mostram a vítima sendo socorrida em uma viatura, apesar disso, a vítima não resistiu. Revoltada, a população ateou fogo no carro do suspeito. Segundo a família, Joilza era obrigada a morar com o marido e a outra esposa dele na mesma casa, e teria aceitado isso para não ser assassinada.