Namorado estaria envolvido na morte de jovem encontrada em chamas em rodovia de Minas Gerais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O sequestro e assassinato de jovem em Minas Gerai teve reviravolta e expõe envolvimento do namorado com facções criminosas e tráfico de drogas. Laíse foi levada pelo atual companheiro para um cativeiro e, no local, ela foi obrigada a pedir dinheiro para os familiares. O suspeito a obrigava mentir sobre estar devendo para traficantes, mas na verdade a dívida era dele. Sem conseguir o dinheiro, Rodrigo, resolveu matar e queimar o corpo de Laíse. Ele foi preso tentando fugir.