"Não vou ficar passando pano pra Secretaria de Segurança", diz Bacci durante cobertura do temporal Apresentador do Cidade Alerta cobrou o Corpo de Bombeiros e chamou atenção para o perigo causado pela tempestade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após a chuva forte que atingiu São Paulo nesta terça-feira (9), Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, se indignou com a demora do Corpo de Bombeiros para emitir informações sobre o estado da cidade e instruções para evitar acontecimentos mais graves.