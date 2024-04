Novo Caso Richthofen: câmera filmou fuga do filho acusado de matar os pais Matheus teria criado um álibi para si mesmo usando as câmeras de segurança ao seu redor

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novas imagens revelam o plano macabro de Matheus Felipe para matar o pai e a mãe naquele que ficou conhecido como o “novo caso Richthofen”. Matheus teria criado um álibi para si mesmo usando as câmeras de segurança ao seu redor; ele se deixa aparecer nas imagens, de propósito, quando vai até a casa de um amigo que o ajudou no crime. Depois, os dois fazem um caminho diferente, onde não há câmeras, para ir à casa de Matheus e cometer o crime. Após matar o pai, Márcio, e atacar a mãe, Patriane, Matheus e o amigo voltam pelo caminho sem câmeras para a casa do amigo. Eles tomam banho, trocam de roupa, e Matheus volta para casa pelo caminho onde há câmeras. O intuito era forjar um álibi que diria que ele não estava na casa quando o crime ocorreu, e que foi sozinho para a casa do amigo.