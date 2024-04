O mistério de Lucas: informação de catador de recicláveis dá esperança à família

Alto contraste

O sumiço do jovem Lucas, de 22 anos, morador da zona sul de São Paulo, já dura um mês. O rapaz teria sido levado à força da porta do trabalho, em um crime com características do chamado 'tribunal do crime'. Porém, durante as investigações do Cidade Alerta, um catador de recicláveis surpreendeu a família. Ele disse ter visto Lucas há cerca de duas semanas. O homem falou que o rapaz não quer voltar para casa por estar traumatizado.